Balthazar du 26 janvier 2023 : votre épisode inédit ce soir sur TF1

5 ( 6 )

Balthazar du 26 janvier 2023 – Ce soir et comme chaque jeudi, TF1 poursuite la diffusion de la 5ème et dernière saison inédite de Balthazar. Au programme aujourd’hui, le second épisode de la saison, suivi de plusieurs rediffusions.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





Balthazar du 26 janvier 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 2 « Sous influence » : Balthazar est coincé chez lui avec un bracelet électronique à la cheville. En attendant la décision des juges, il épie ses voisins pour combler son ennui. Soudain, il voit Arthur, 17 ans, un masque de canard sur le visage, se pendre dans sa chambre et se précipite pour le sauver. Au même moment, à Paris, un cauchemar fait irruption : une silhouette au masque de canard tue trois passants au hasard.

Avec : Tomer Sisley (Raphaël Balthazar), Constance Labbé (Camille Costes), Yannig Samot (Jérôme Delgado), Philypa Phoenix (Fatim), Côme Levin (Eddy), Caterina Murino (Olivia Vésinet), Pauline Cheviller (Lise), Leslie Medina (Maya), Olivier Sitruk (Alexandre Balthazar), Nicolas Lumbreras (Commandant Miliotis), Hugo Bardin (Paloma), Nastassja Girard (OPJ Linda), Nicky Marbot (OPJ Roger), Clément Deboeur (Nicolas Julliard), Naël Malassagne (Adrien Julliard), Scotty Bernard (Ado victime), Tella Kpomahou (2ème victime famme chapelle), Nicolas de Lavergne (Détenu alcoolisé)



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note