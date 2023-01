« Meurtre au polonium – l’affaire Litvinenko » : vos épisodes ce soir sur M6 (26 janvier)

5 ( 6 )

« Meurtre au polonium – l’affaire Litvinenko » du 26 janvier 2023 – Ce jeudi soir, M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Meurtre au polonium – l’affaire Litvinenko ». D’après l’historie vraie d’Alexandre Litvinenko, la série raconte l’enquête extraordinaire de deux officiers de police de Scotland Yard, Clive Timmons et Brent Hyatt. Ils sont appelés en novembre 2006 à l’University College Hospital de Londres au chevet d’un patient singulier… Alexandre Litvinenko, ancien agent des services secrets russes et lanceur d’alerte, prétend avoir été empoisonné sur ordre direct de… Vladimir Poutine.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10







« Meurtre au polonium – l’affaire Litvinenko » du 26 janvier 2023 : vos 2 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 3

Les équipes de Scotland Yard travaillent sans relâche pour prouver la culpabilité des suspects, Kovtoun et Lougovoï. Plusieurs agents sont envoyés à Moscou pour les interroger, et doivent travailler en collaboration avec les autorités russes.

Saison 1 – épisode 4

Le rapport d’enquête de la police est soumis aux services judiciaires mais l’extradition est refusée et les charges sont abandonnées. Marina Litvinenko va alors tout faire pour obtenir l’ouverture d’une enquête publique et faire reconnaître la responsabilité de Lougovoï et Kovtoun, et à plus large échelle celle de la Russie et de Poutine.



AVEC : David TENNANT (Alexander Litvinenko), Margarita LEVIEVA (Marina Litvinenko), Mark BONNAR (Clive Timmons), Neil MASKELL (Brent Hyatt), Barry SLOANE (Jim Dawson), Daniel RYAN (Peter Clarke), Richard Pepper (Duncan Ball)

Découvrez « Meurtre au polonium – l'affaire Litvinenko » ce soir dès 21h10 sur M6

