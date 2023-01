5 ( 6 )

C à vous du 24 janvier 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 24 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Election du premier secrétaire du PS : Nicolas Mayer conteste toujours la victoire de son adversaire, Olivier Faure. Le maire de Rouen est l’invité de C à vous

🔵 📌 La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes. On en parle avec Maître Marie Dosé, avocate de plusieurs enfants et femmes détenus en Syrie

🔵 🎵 Le live : Louane présente son nouvel album sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Maxime Leconte, Chef du Relais Chateaux “Le Domaine du Mas de Pierre”

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Michel Boujenah pour la pièce “Adieu les magnifiques”, à partir du 26 janvier au Théâtre de la Madeleine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 24 janvier 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note