« Divorce Club » : votre film inédit ce soir sur M6 (27 janvier)

« Divorce Club » au programme TV du vendredi 27 janvier 2023 – Ce vendredi soir à la télé, M6 diffuse le film inédit « Divorce Club » avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, ou encore Audrey Fleurot.







Un film à voir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.







« Divorce Club » : histoire, résumé, synopsis

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club »…

AVEC : Arnaud DUCRET (Ben), François-Xavier DEMAISON (Patrick), Caroline ANGLADE (Marion), Audrey FLEUROT (Albane), Michaël YOUN (Titi), Charlotte GABRIS (Gisèle), Youssef HADJI (Helmut), Benjamin BIOLAY (Blaise), JARRY (Dr Fred Eric), Frédérique BEL (Sarah)



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film…

« Divorce Club » c’est ce soir sur M6 et 6pLay.

