« Salvatore Adamo, ma vie, la vraie » : votre documentaire ce soir sur France 3 (27 janvier 2023)

« Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie » au programme TV du vendredi 27 janvier 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 vous propose le documentaire inédit « Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie ». Sur les plus belles images d’archives de sa vie d’artiste, Salvatore Adamo raconte sa carrière et sa relation toute particulière avec son public. Au son de ses plus belles mélodies, il se confie sans tabou.







A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie » : présentation

120 millions d’albums vendus depuis 1960, soit plus de 60 ans de carrière et plus de 7 000 concerts dans le monde entier pour cet auteur-compositeur-interprète chantant dans plus de 15 langues différentes

Adamo, ma vie, la vraie, le film biographique et en chansons que lui consacre Patrick Jeudy, raconte un homme et son époque. Salvatore Adamo n’a jamais oublié ce que sa famille et lui incarnent : l’intégration de ces paysans italiens fuyant la misère. S’intégrer, grandir, survivre puis vivre.

Le film révèle l’homme modeste, honnête et respectueux que Salvatore est resté. Salvatore est humble, soucieux des autres, de sa famille, de son public. Peut-on écrire une histoire avec tant de bons sentiments ? Sans nul doute puisque Salvatore Adamo est devenu une star internationale. Et depuis tant d’années il apporte à ceux qui le suivent toujours une paix et une joie profondes, communicatives.

Adamo, ma vie, la vraie raconte le combat artistique et humain du chanteur. Qui a dit que les gens heureux n’ont pas d’histoire ? Lui, il est heureux et il a une histoire : celle que nous allons vous raconter, la vraie. Ce film brosse le portrait d’un homme qui se penche sur son passé et interroge l’avenir.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album, ce vendredi 27 janvier.

« Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie », à suivre ce soir dès 21h10 ce soir sur France 3.



