Envoyé Spécial du 5 janvier : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

🔴 Parents solos, plus dure sera la crise

Ils sont 8 millions à élever seuls leurs enfants. Et pour ces mères, ces pères divorcés, veufs ou célibataires l’inflation et la crise énergétique sont plus rudes que pour les autres. Comment s’organise le quotidien surchargé de Christophe, qui a la garde exclusive de ses deux enfants ? Entre pensions alimentaires qui ne sont pas toujours versées et chariots de courses qui flambent, comment les parents solos arrivent-ils à joindre les deux bouts ? 41% des mineurs en famille monoparentale vivent sous le seuil de pauvreté. C’est contre cette fatalité que se bat Nathalie. Réussira-t-elle à rénover seule sa maison afin d’offrir à sa fille la chambre dont elle rêve ? Face aux factures de courant qui explosent, comment ferait Fanny sans les aides publiques et le soutien de ses parents pour chauffer la vieille maison où elle élève ses deux garçons ?

En cette année qui commence, Envoyé Spécial est avec ceux qui affrontent seuls la crise, aux côtés de ces parents solos qui sont autant de parents courage.

Un reportage de Yannick Sanchez, Juliette Jonas et Stéphane Bidart

🔴 Lubrizol, une catastrophe sans pollution ?

Dans la nuit du 26 septembre 2019, deux entreprises de Rouen, Normandie Logistique et Lubrizol s’embrasent. L’incendie dure plus de 12h, brûlant 9500 tonnes de produits chimiques. Ce jour-là, la famille de notre journaliste Julien Duponchel était à côté de l’usine, sous le nuage de fumée. Officiellement, les autorités n’ont constaté aucune conséquence sur l’environnement et la santé des habitants. Trois ans plus tard, Envoyé Spécial rouvre les dossiers et certaines analyses posent question. Prélèvements peu rigoureux, analyses inquiétantes écartées, risque industriel sous-estimé, les Rouennais doivent-ils s’inquiéter pour leur santé ? Un tel accident pourrait-il se reproduire ?

Un reportage de Julien Duponchel, Elodie Delevoye, Matthieu Hauville et Bruno Maruani



🔴 Tanzanie, les Maasaïs chassés de leurs terres

En Tanzanie, les safaris photos font tous étape dans un village Massaï. Ce que les touristes ignorent, c’est que ce peuple nomade est progressivement expulsé de ses terres ancestrales. En juin dernier, les forces gouvernementales ont tiré sur des bergers qui protestaient contre la création d’une réserve de chasse interdisant l’accès à leurs terres. Dans l’aire protégée du Ngorongoro classée patrimoine mondial de l’humanité, les Massaïs et leurs troupeaux de bovins sont perçus comme une menace pour la faune et les revenus du tourisme. Pour pousser les habitants à partir, le gouvernement n’hésite pas à réduire leur accès aux services sociaux, la santé comme l’éducation.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud et Annie Tribouart

