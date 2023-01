Ici tout commence du 11 janvier : Samia s’oppose à Ferigno (résumé + vidéo épisode 576)

5 ( 11 )

Ici tout commence du 11 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 576 – Ferigno passe à la vitesse supérieure mais les membres du cercle dans une situation intenable ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Seule Samia se rebelle et s’oppose à lui…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 27 janvier 2023







Publicité





Ici tout commence du 11 janvier 2023 – résumé de l’épisode 576

Les membres du cercle découvrent le vrai visage de Ferigno. Des tensions apparaissent… Samia se rebelle et joue avec le feu. Elle est la seule à s’opposer à Ferigno, qui la menace et promet qu’elle va le regretter !

De son côté, Thomas fait une étonnante proposition à Salomé : il l’aime et veut vivre avec elle ! Salomé ne s’y attendait pas, elle est déstabilisée.



Publicité





Ici tout commence du 11 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note