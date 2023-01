« Qui veut être mon associé ? » du 11 janvier 2023 : votre épisode inédit ce soir sur M6

4.5 ( 10 )

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 11 janvier 2023 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les cinq entrepreneurs de votre soirée.







« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 3

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

« Qui veut être mon associé ? » du 11 janvier 2023, les 5 entrepreneurs de ce soir

HUMAN & DRONES

Lorsque Jean-Gabriel se lance dans l’aventure de « Human & Drones » il souhaite proposer au grand public de prendre de la hauteur pour admirer notre patrimoine avec une toute nouvelle vision. Ce service dédié au tourisme avec drone va-t-il envoyer nos investisseurs au 7ème ciel ?



NKD PUZZLE

NéoKid, le designer mystérieux qui cache son visage sous un masque et son associé Julien Vigouroux, amis depuis plus de 20 ans, sont tous les deux passionnés de création, de casse-têtes, de mécanique et de magie. Ils ont fait le pari fou de créer, designer et commercialiser des jeux et boîtes à énigmes artisanaux en bois. Seul l’investisseur qui s’associera à eux pourra découvrir l’identité de Néokid. Saurez-vous résoudre ces casse-têtes dignes des plus grands stratèges ?

AGLAÉ

Et si on pouvait éclairer une ville à l’aide de plantes ? C’est l’idée folle de Sophie qui, grâce à un élixir secret, donne vie aux plantes la nuit avec un nouveau relief et de nouvelles couleurs. La luminescence végétale est-elle l’avenir de l’écologie urbaine ? Nul doute que cela va interpeller nos investisseurs.

CALLISIS

Lorsque Amel arrive dans votre vie c’est un véritable rayon de soleil qui débarque sans prévenir. Il en est de même pour sa start-up : Callisis, avec laquelle elle souhaite redonner un sens au mot « foyer ». L’idée est d’augmenter la rentabilité des locaux commerciaux vacants en les transformant en locations meublées de tourisme. Le souhait d’Amel est de créer un idéal sociétal avant tout, en réservant une partie de ces logements aux victimes de violences conjugales, cause qui lui tient tout particulièrement à cœur.

EDIBIS

Olivier est l’inventeur du « coussin d’air » qui va vous permettre de vous sentir à l’aise aux toilettes. Il souhaite apporter du confort, de l’intimité et de la discrétion lors de ce moment beaucoup trop tabou dont on n’ose parler. « Edibis » serait-elle la nouvelle solution pour éradiquer ce moment de gêne que l’on a tous connu ?

