Les 20 chansons de Michel Sardou préférées des français : votre émission ce soir sur W9 (11 janvier)

Les 20 chansons de Michel Sardou préférées des français au programme TV de ce mercredi 11 janvier 2023 – Ce soir à la télé, W9 vous propose de suivre l'émission « Les 20 chansons de l'année préférées des français », présentée par Elodie Gossuin.







Les 20 chansons de Michel Sardou préférées des français du 11 janvier 2023, présentation

Grâce à un classement établi sur la base d’un grand sondage national IFOP, retracez la carrière de Michel Sardou à travers vos 20 chansons préférées. Vingt titres incontournables qui racontent la France et qui, forcément, vous ressemble terriblement. « La maladie d’amour », « la java de Broadway », « les lacs du Connemara » ou encore « je vais t’aimer » sont autant de mélodies qui résonnent dans le cœur des Français. Derrière ces musiques, on retrouve son goût pour la révolte et l’irrévérence, mais aussi l’amour qu’il voue à son pays, les liens d’amitié qu’il a su tisser avec d’autres artistes et des tubes en quantité.

Alors, lesquelles de ses grandes chansons d’amour, de ses tubes les plus festifs ou de ses titres engagés ont été le plus plébiscités par les Français ? Et surtout quelle chanson a su conquérir des générations de Français et sera classée numéro 1 ?



