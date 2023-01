Ici tout commence du 6 janvier : Hortense prend la place de Mehdi, l’annonce des résultats (résumé + vidéo épisode 573)

4.6 ( 10 )

Ici tout commence du 6 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 573 – C’est l’heure des résultats ce soir pour les binômes de commis dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Clotilde annonce qui sont les gagnants de chaque duel et Hortense ne se réjouit pas d’être sélectionnée…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 6 janvier 2023 – résumé de l’épisode 573

Le moment est venu pour Clotilde d’annoncer les sélectionnés pour le Championnat des chefs… Seules Anaïs et Salomé ont refusé de s’affronter ! Grâce à son sabotage, Hortense est sélectionnée et Mehdi éliminé. Et Ethan est repêché.

Le Cercle accueille un nouveau membre tandis que Teyssier mène la vie dure à ses commis. En cuisine, Jasmine surprend les chefs avec sa galette des rois revisitée. Entre manigances et chantages, Esteban décide de tenir tête à David au Double A.



Ici tout commence du 6 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

