Ici tout commence spoiler : Ferigno fait chanter Vic (vidéo épisode du 5 janvier)

Ici tout commence spoiler – Ferigno ne recule devant rien et personne dans votr série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il ne va pas hésiter à faire chanter Vic !

En effet, il veut que Vic intègre Mehdi dans le cercle mais elle lui confie qu’elle ne sait pas comment s’y prendre à cause de sa soeur. Ni une ni deux, Ferigno passe un coup de fil pour commencer à détruire sa réputation !







Le Championnat des chefs est officiellement lancé à l’Institut ! Ferigno avait placé ses pions en amont mais, Clotilde l’a pris de court. Ferigno a un nouvel objectif : intégrer Mehdi au cercle. Pour ça, il a besoin de Vic et il sait comment la faire chanter…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 572 du 5 janvier 2023, Ferigno s’attaque à Vic



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

