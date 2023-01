Ici tout commence spoilers : la compétition commence, Thomas se lance, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 janvier 2023)

5 ( 11 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 janvier 2023 – Le week-end ne fait que commencer en ce samedi et vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le lancement du Championnat des Chefs. La compétition commence et Teyssier n’est pas au meilleur de sa forme…

Les tensions sont palpables entre Teyssier et Ferigno, ce dernier étant prêt à tout pour écraser le directeur de l’institut. De son côté, Thomas se lance et propose à Salomé de venir vivre chez lui ! Il lui fait une déclaration mais Salomé est mal à l’aise et trouve que ça va trop vite…

Jasmine reçoit une proposition : seconder Jude au Double A. Mais elle refuse par peur de devoir cuisiner de la viande ! Olivia décide de lui parler et lui donner des conseils…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 janvier 2023

Lundi 9 janvier (épisode 574) : Teyssier découvre la vérité pendant que les brigades redoublent d’efforts avant le début de la compétition. A la coloc des marais, la soirée des filles est perturbée par une surprise. Entre choix de carrière et choix de raison, Jasmine est perdue.

Mardi 10 janvier (épisode 575) : Des révélations sur la guerre entre Ferigno et Teyssier sont au menu du championnat qui oppose les chefs. Au Double A, Jasmine se surpasse et enterre ses doutes. Quant à Souleymane, sa déception est de taille face au manque d’investissement des élèves.

Mercredi 11 janvier (épisode 576) : Des tensions apparaissent dans le Cercle : Samia se rebelle et en paie les conséquences. De son côté, Thomas fait une étonnante proposition à Salomé. Aux marais salants, Souleymane a l’idée d’un nouveau projet.

Jeudi 12 janvier (épisode 577) : Coup de théâtre à L’institut : Tom est désigné coupable d’empoisonnement. Pendant ce temps, Zacharie et Laetitia se rapprochent autour d’une pâtisserie. De son côté, Lionel se projette et y voit plus clair sur son avenir.

Vendredi 13 janvier (épisode 578) : Ferigno initie son nouveau plan tandis que Teyssier doute de la loyauté de ses commis. A L’institut, le sort semble s’acharner sur Zacharie, en ce vendredi 13. Plein d’ambition, Lionel cherche un moyen de financer son projet.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 9 au 13 janvier 2023

