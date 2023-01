« Je suis l’autre femme de ton mari » : votre téléfilm ce 23 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 7 )

« Je suis l’autre femme de ton mari » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 23 janvier 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, un nouveau téléfilm vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Je suis l’autre femme de ton mari ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Je suis l’autre femme de ton mari » : l’histoire

Le soir où April rompt avec Patrick, un homme marié, les deux ont un accident. Durant sa convalescence, April rencontre Jimmy, qui n’est autre que le demi-frère de Patrick, engagé par Susan (la femme de Patrick), pour l’assassiner.

Je suis l’autre femme de ton mari, interprètes et personnages

Avec : Christie Leverette (April), Cameron Jebo (Jimmy)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mon mari avait une autre famille ! ».

