Les 12 coups de midi du 23 janvier : Alexandre éliminé, Nicolas devient Maître de Midi

Les 12 coups de midi du 23 janvier 2023, Alexandre éliminé – Alexandre a finalement été éliminé ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Celui qui avait pris la suite de Stéphane est déjà reparti, avec 10.150 euros de gains en trois victoires.







C’est Nicolas qui est devenu Maître de Midi ce lundi, en éliminant Alexandre lors du Coup Fatal.







Nicolas a réalisé un Coup de Maître à 2.000 euros, il démarre donc avec 1.000 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, Nicolas n’avait pas suivi et a proposé le nom de Thomas Pesquet. Il avait déjà été proposé par Stéphane et sans surprise, ce n’est donc pas la bonne réponse !

Rappel des indices présents : un paysage situé à Marbella en Espagne, le haut d’une montre à gousset, la lune, une tasse de thé, une pipette, des casseroles

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat, Alban Ivanov, Guillaume Gallienne, Samuel Le Bihan, Guillaume Canet, Patrick Chesnais, Bernard Campan, Brigitte Bardot, Marc Lavoine, Gérard Darmon, Hélène de Fougerolles, Anthony Delon, Ingrid Chauvin, Soprano, Tomer Sisley, Kev Adams, Alain Chabat, Audrey Fleurot, Sonia Roland, Estelle Lefébure, Vincent Lagaf’, Vanessa Demouy, Valérie Mairesse, Corinne Touzet, Keen’V, Line Renaud, Iris Mittenaere, Hélène Darroze, Carole Bouquet, Jean Castex, Meghan Markle, Michel Blanc

Chez Stars Actu, on était les premiers à penser qu’il s’agit de l’actrice Millie Bobby Brown. Elle est née à Marbella, a débuté dans la peau d’Alice dans « Once Upon a Time in Wonderland » (d’où la montre à gousset), la tasse de thé car elle est anglaise, et les casseroles collent parceque sa famille tenait un restaurant.



Les 12 coups de midi du 23 janvier, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

