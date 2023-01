5 ( 4 )

La Grande Librairie du 4 janvier 2023, invités et sommaire – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Cette semaine, dans La Grande Librairie, il sera question de familles, de renoncements, de rêves et de liberté. Comment réécrire son destin ? À quel prix peut-on se réinventer ? Et si la littérature traçait des chemins, des lignes de fuite, des percées insoupçonnées…

La Grande Librairie du 4 janvier 2023 : le sommaire

🔵 Marie-Hélène Lafon romance son enfance dans « Les Sources » (Éditions Buchet/Chastel). Années 60, dans une ferme isolée du Cantal, une femme est mariée à un homme avec lequel elle a trois enfants. Huit ans plus tard, les liens entre les mariés se délitent. Face à un homme devenu violent, l’héroïne se doit de résister. Dans un décor à la fois rude et beau, la romancière interroge la condition féminine dans un récit bouleversant.

🔵 Philippe Besson publie « Ceci n’est pas un fait divers » (Editions Julliard). « Papa vient de tuer maman », voici ce que la cadette de treize ans apprend à son frère ainé de dix-neuf ans, au téléphone. Avec pudeur et sobriété, le romancier s’empare du sujet des féminicides du point de vue des enfants, victimes invisibles qui se battent pour réapprendre à vivre.

🔵 Véronique Ovaldé publie « Fille en colère sur un banc en pierre » (Flammarion). Elles étaient quatre sœurs, sur l’île d’Iazza, au large de la Sicile. Un jour, elles ne furent plus que trois. Tenue responsable de la disparition de sa cadette, Aïda est bannie. Des années plus tard, elle doit retourner sur l’île pour les obsèques du père. Un récit intense qui décortique les déchirements familiaux et les secrets qui en sont à l’origine.

🔵 Et enfin, un premier roman, celui de Camille Froidevaux-Metterie qui publie « Pleine et douce » (Sabine Wespieser éditeur). Ève est née d’une procréation médicalement assistée en Espagne. Sa mère voulait vivre cette maternité sans les contraintes de la vie conjugale. Sa naissance bouleverse la vie des femmes de sa famille. Avec beaucoup de sensibilité, la philosophe s’empare de la première personne pour faire résonner un somptueux chœur des femmes.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 4 janvier 2023 à 21h sur France 5.

