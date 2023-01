L’affaire d’Outreau, votre série ce soir sur France 2 (17 janvier 2023)

5 ( 1 )

L'affaire d'Outreau au programme TV du mardi 17 janvier 2023 – Ce mardi soir, France 2 lance sa nouvelle série évènement « L'affaire d'Outreau ». Une série écrite et réalisée par

Olivier Ayache-Vidal et Agnès Pizzini.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







L’affaire d’Outreau – Vos épisodes du 17 janvier 2023

Chapitre 1. Un inceste de palier, 2000-2001 : Chérif, 10 ans, Dimitri, 8 ans, Jonathan, 6 ans, et Dylan, 4 ans, les quatre garçons de la famille Delay sont placés en famille d’accueil suite à différents épisodes de violence de la part de leur père. En sécurité auprès de leur « tata », ils révèlent que leurs parents ainsi que des habitants de la Tour du Renard, à Outreau, abusent régulièrement d’eux. Leurs parents, Myriam Badaoui et Thierry Delay, ainsi que David Delplanque et Aurélie Grenon, leurs voisins de palier, sont arrêtés et mis en examen. Myriam Badaoui avoue les viols et implique d’autres personnes, tandis que les enfants Delay

Chapitre 2. Un réseau pédophile, 2001 : Les enfants Delay et leur mère parlent d’une ferme en Belgique où des viols en réunion se seraient déroulés. L’instruction s’oriente vers un réseau de pédophilie en lien avec la Belgique. Mais l’enquête sur place ne donne rien. Malgré l’absence de faits matériels, de nouvelles personnes sont arrêtées : Dominique Wiel, prêtre ouvrier et voisin de palier de la famille Delay, Thierry Dausque, ancien ami du couple Delay, mais aussi Alain Marécaux, huissier vivant à Samer, à une vingtaine de kilomètres d’Outreau, et Daniel Legrand, père et fils, soupçonnés d’être à la tête du réseau.

Lors des confrontations collectives, ils sont incriminés aussi bien par la mère des enfants que le couple Delplanque-Grenon et les enfants Delay. Tous clament leur innocence, en vain, jusqu’à ce que Daniel Legrand fils décide de faire une déclaration fracassante.



L’affaire d’Outreau, la bande-annonce

Un juge d'instruction entêté, des vies à jamais brisées… "L'affaire d'Outreau", la série événement de @ayachevidal et de @AgnesPizzini 📺 Les deux premiers épisodes, demain soir à 21h10

▶ Disponible en intégralité demain dès 6h sur https://t.co/PaFR6EjDAN pic.twitter.com/IfSJIJQrUQ — France 2 (@France2tv) January 16, 2023

