« S.W.A.T. » du 17 janvier : les épisodes inédits ce soir sur TF1

5 ( 8 )

« S.W.A.T. » du 17 janvier 2023 – Ce soir et comme chaque mardi, TF1 continue la diffusion des épisodes inédits de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, pas moins de trois nouveaux épisodes inédits.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.







Publicité





« S.W.A.T. » du 17 janvier 2023 : vos épisodes inédits ce soir

« Triple menace » : Un lance-roquettes est retrouvé par le S.W.A.T. lors d’un raid contre un cartel. Ils apprennent que deux autres sont dans la nature à Los Angeles.

« Prime de risque » : Deacon est chargé, par sa société de sécurité privée, d’escorter un client jusqu’à Las Vegas. Afin de gagner un peu d’argent en plus de son salaire, Chris accepte de le seconder. Sur le trajet, le client demande à faire un petit détour par un village fantôme ayant servi de décor à de nombreux westerns. Mais sur la route, ils sont pris en embuscade par des tueurs auxquels ils parviennent à échapper de justesse. Après avoir interrogé leur client, Deacon et Chris apprennent qu’il est le comptable en fuite d’un cartel mexicain dont le patron est fermement décidé à le retrouver. Quasiment acculés, les deux policiers et leur client se réfugient dans le village fantôme, mais ils sont vite rattrapés par les malfaiteurs…



Publicité





« Hors ligne » : Le S.W.A.T. est victime d’une cyber attaque, qui permet au hacker d’accéder à toutes les informations de la police pour les revendre aux criminels…

Ces trois épisodes inédits seront suivis de 2 rediffusions des saisons précédentes dès 23h45.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note