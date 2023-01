L’énigme Michel Sardou : votre documentaire ce soir sur W9 (18 janvier)

5 ( 8 )

L’énigme Michel Sardou au programme TV de ce mercredi 18 janvier 2023 – Ce soir à la télé, W9 vous propose de suivre le documentaire inédit « L’énigme Michel Sardou ».







L’énigme Michel Sardou du 18 janvier 2023, présentation

À la fois adoré et détesté, critiqué mais toujours aussi populaire, en 50 ans de carrière Michel Sardou a vendu près de 100 millions de disques à travers le monde. Ses chansons sont des tubes et traversent les générations. Et pourtant, Michel Sardou est peut-être l’artiste le plus polémique de France : à cause de certains titres, il a la réputation d’être un vieux chanteur de droite, réactionnaire, parfois même raciste.

Alors comment se fait-il que lorsqu’il annonce son retour sur scène en 2023, il vende 100 000 billets en 8h à peine ? Comment peut-il être aussi aimé et décrié à la fois ? Michel Sardou est-il réellement ce personnage conservateur que nous pouvons entendre dans ses chansons ou tout simplement un conteur capable de se glisser dans la peau de n’importe qui ? Faut-il dissocier l’artiste de l’homme ?



Grâce aux témoignages exclusifs de ceux qui l’ont côtoyé, nous allons percer ensemble le mystère qui entoure Michel Sardou et vous verrez qu’il est bien plus que son personnage médiatique.

