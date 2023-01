5 ( 7 )

C à vous du 18 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 18 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : alors qu’une mobilisation d’ampleur se profile demain, la majorité continue de défendre un projet « juste et nécessaire ». On en parle avec Aurore Berge, députée des Yvelines, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale

🔵 📌 En France, la natalité est à son niveau le plus bas depuis 1946 : décryptage avec Hervé Le Bras, démographe et historien, directeur d’études à l’EHESS, chercheur à l’Ined

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Eddy Mitchell pour la sortie du film “Un petit miracle”, réalisé par Sophie Boudre, en salle le 25 janvier

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Camille Saint-M’leux, chef du restaurant la Villa9Trois, à Montreuil

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Pierre Lemaitre pour son roman “Le silence et la colère”, paru aux éditions Calmann Levy

