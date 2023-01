Les 12 coups de midi du 26 janvier : Nicolas décroche l’étoile mystérieuse ! (explications des indices)

5 ( 5 )

Les 12 coups de midi du 26 janvier 2023, 4ème victoire de Nicolas – Incroyable mais vrai ! Alors qu’elle n’était pas encore dévoilée, Nicolas a décroché l’étoile mystérieuse ce jeudi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a proposé le nom de Millie Bobby Brown et c’était bien elle sur cette étoile, comme on était les premiers à vous le révéler il y a déjà plusieurs semaines !







Publicité





Avec cette étoile d’une valeur de 91.568 euros et un Coup de Maître à 300 euros, la cagnotte personnelle de Nicolas grimpe à 94.718 euros de gaisn et cadeaux !







Publicité





Les 12 coups de midi du 26 janvier 2023, Millie Bobby Brown était derrière l’étoile mystérieuse

Il s’agissait donc bien de l’actrice britannique Millie Bobby Brown sur l’étoile mystérieuse. Nicolas est-il allé chercher la bonne réponse sur internet pendant les tournages ?

On vous explique les indices :

– Un paysage de Marbella car c’est là qu’elle est née

– La montre à gousset car elle a débuté dans la peau d’Alice dans « Once Upon a Time in Wonderland »

– La tasse de thé car elle est anglaise

– Les casseroles pour « Hell’s Kitchen » aux côtés de Gordon Ramsey

– La lune pour « Stranger Things »

– La pipette à parfum pour sa ligne de cosmétiques

– Une peluche de dinosaure pour « Gozilla »



Publicité





Les 12 coups de midi du 26 janvier, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note