« Mes chers voisins » : votre téléfilm ce 26 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

4 ( 4 )

« Mes chers voisins » : histoire et interprètes du téléfilm inédit sur TF1 ce jeudi 26 janvier 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis de la semaine, un nouveau téléfilm inédit vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mes chers voisins ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Mes chers voisins » : l’histoire

Ben et Robin, un jeune couple marié vivant dans une grande ville de l’Illinois, attendent un enfant depuis peu. Ben, passionné d’écriture, vient de faire publier son premier roman, et Robin, avocate, vient d’être embauchée dans un cabinet prestigieux. Pour fêter leur réussite, ils décident d’aller dîner au restaurant, mais à leur sortie un homme les menace avec une arme et leur demande de lui donner tout ce qu’ils possèdent. Avant de partir, l’agresseur frappe violemment Ben, le laissant inconscient au sol avec son épouse en état de choc. Depuis, les jours passent et Robin ne parvient pas à se remettre de l’expérience traumatisante qu’elle a vécue. La vie en ville devient insupportable pour elle. Le couple décide alors de partir s’installer dans une maison à la campagne. Alors qu’ils emménagent, les voisins d’en face, Sharon et Guy, leur souhaitent la bienvenue dans le quartier. Ben et Robin qui ne sont pas habitués à tisser des liens avec leurs voisins sont touchés par cet élan de gentillesse. Mais très vite, Sharon et Guy deviennent envahissants…

Mes chers voisins, interprètes et personnages

Avec : Hannah Emily Anderson (Robin), Jake Epstein (Ben)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Comme une proie dans ma maison ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note