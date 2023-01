« Les années Sébastien » du 14 janvier 2023 : le programme ce soir sur C8

5 ( 10 )

« Les années Sébastien » du 14 janvier 2023 avec Patrick Sébastien, c’est ce soir sur C8 et en streaming vidéo puis replay sur MyCanal. Rappelons que l’émission a changé de programmation et est désormais diffusée les samedis soirs !







« Les années Sébastien » du 14 janvier 2023, le programme

Aujourd’hui, Patrick Sébastien vous propose de redécouvrir un numéro du Plus Grand Cabaret Du Monde dont la marraine était Liane Foly. Une émission qui date de 2011 avec comme invités à ses côtés : CHRISTIAN MORIN, CHRISTOPHE MALAVOY, CYRIL FERAUD, FABIEN GILOT, FABIEN LECOEUVRE, FABIENNE THIBEAULT, HELENE SEGARA, KAMEL OUALI, NELSON MONFORT, et SONIA ROLLAND.

Les artistes sur scène : ALEX ET ANNY : CADRE AÉRIEN ( Canada), ALPHA : MAGIE DU FEU (France), BERNARD BILIS : CLOSE UP (FRANCE), DANI LARY : TABLEAU DRACULA, ERIX LOGAN : MAGIE (Italie), FUMAGALI : LA SOMNAMBULE (Italie), IGOR BOUTORINE : HULA HOP (RUSSIE), KHUBAEV : TROUPE ACROBATES (RUSSIE), LES RALUY : DUO MONOCYCLES (Espagne), MARC DOSSETO N°1 : GRANDES ILLUSIONS (France), MARC DOSSETTO N°2 :LA LÉVITATION (France), MARKINI : ROLA ROLA (RUSSIE), MR WOW : DIABOLOS (Allemagne), TEMPO ROUGE : DUO TRAPEZE (RUSSIE & UKRAINE), THE HUNTERS : BARRE RUSSE (FINLANDE & RUSSIE), THE QUIDDLERS : MICRO JACKSON (USA), WHITE GOTIK : QUATUOR ÉQUILIBRE ET MAIN A MAIN (UKRAINE), MIGUEL GAVILAN : MAGIE COLOMBES (Espagne), MYKOLA ET SERGII : MAIN A MAIN (UKRAINE), ROCCO SILANO : MAGIE MANIPULATION (USA), SHOE BIZ : TROUPE CLAQUETTES (France), SOPHIE EDELSTEIN : GRANDES ILLUSIONS (France), THE QUIDDLERS : BURLESQUE (USA )

La bande-annonce de l’émission



Ce soir sur C8, Patrick Sébastien vous propose de découvrir ou de redécouvrir l’une de ses émissions cultes, qui a marqué l’histoire de la télévision ! Soyez au rendez-vous !

