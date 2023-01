« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 1er janvier : saison 2 inédite ce soir sur France 3

3 ( 2 )

« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 1er janvier 2023 – Ce soir sur France 3, la chaîne lance la saison 2 de sa série « Les enquêtes du commissaire Van der Valk », deux ans et demi après la fin de la saison 1 !







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV







« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 1er janvier : votre épisode de ce soir

Saison 2 épisode 1 « Trois croix d’Amsterdam » : Van der Valk et son équipe sont appelés pour élucider le meurtre d’une avocate. Son corps a été retrouvé au milieu d’un champ dans une mise en scène macabre et les indices trouvés laissent à penser que le tueur n’a pas l’intention d’en rester là…

Avec Robert Boulter (Tonie Alderlink), Beatie Edney (Cassie Davids), Joseph Millson (Roland de Windt), Bobbie Blijleven (Clara Alderlink), Ruben Brinkman (Ruud Lipman), Deidre Duisterhof (Susie de Windt), Loes Haverkort (Lena Linderman), Peter Van Heeringen (Frank le sans-abri), Marcel Hensema (Django Keet), Mark Rietman (Jan Ludlow)



À propos

La ville d’Amsterdam est encore une fois au cœur de ces affaires, sa face lumineuse, intellectuelle et artistique, tout comme sa face obscure et criminelle. Van der Valk va devoir se plonger dans l’histoire philosophique de la ville, dans le monde des diamantaires et dans l’univers de la musique classique pour résoudre ces énigmes.

Ce soir France 3 vous invite à mener l’enquête avec le commissaire Van der Valk. Rendez-vous dès 21h10.

