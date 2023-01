« Lycée Toulouse Lautrec », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (9 janvier)

5 ( 1 )

Lycée Toulouse Lautrec, vos épisodes inédits du lundi 9 janvier 2023 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Lycée Toulouse Lautrec ». Portée par Chine Thybaud, Stéphane de Groodt et Valérie Karsenti, elle vous plonge au coeur du lycée Toulouse Lautrec, un établissement qui accueille aussi bien des élèves valides qu’en situation de handicap.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Lycée Toulouse Lautrec » : vos deux épisodes du 9 janvier

Épisode 1 « La chute » : Victoire arrive dans son nouveau lycée et y rencontre ses nouveaux camarades, Marie-Antoinette, Reda, Charlie, Hugo, Corto, Roxana, Maëlle et Jean-Philippe. Déstabilisée par son nouvel environnement, elle se moque des élèves sur les réseaux et s’attire les foudres de ses camarades.

Épisode 2 « L’atterrissage » : Charlie se prépare à son opération du cerveau et pour la soutenir, ses camarades organisent une fugue rocambolesque pour se rendre à l’hôpital. Le proviseur et son adjointe s’inquiètent, eux, de l’avenir du lycée, menacé par une inspection. De son côté, Victoire rencontre Jules, le fils du proviseur.



Personnages et interprètes

Avec : Chine Thybaud (Victoire), Stéphane de Groodt (M. Feuillate), Valérie Karsenti (Mme Lespic), Ness Merad (Marie-Antoinette), Max Baissette de Malglaive (Corto), Adil Debhi (Reda), Juliette Halloy (Charlie), Aminthe Audiard (Roxana), Margaux Lenot (Maëlle), Nolann Duriez (Hugo), Hippolyte Zaremba (Jean-Philippe), Joséphine Draï (Mme Bayle), Charlie Bruneau (Sylvie), Rayane Bensetti (Khaled), Bruno Salomone (Dr Ramzilag), Abraham Wapler (Jules), Adrien Casse (Théo), David Friszman (M. Bersanetti), Béatrice Facquer (Mme Xenos), Nicole Merle (KIné Lola), Mikael Di Marzo (Kiné Mathias), Edwina Zajdermann (Perrine), Aaliyah Rosemain (Sandra), Manon Chevallier (Emmanuelle), Sylvie Huguel (La Cantinière), Mathilde Wambergue (La Cantinière 2)

VIDEO Lycée Toulouse Lautrec, la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

