Vortex du 9 janvier 2023 : vos épisodes ce soir sur France 2

Vortex du 9 janvier 2023 – Ce soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Vortex », portée par Tomer Sisley et Camille Claris. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4 inédits.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vortex du 9 janvier 2023, vos épisodes

Épisode 3 : Ludovic et Nathan découvrent que le petit ami violent de Nolwenn, la troisième victime, est le fils d’une bijoutière de Brest… S’agirait-il du mystérieux meurtrier à la bague ? Alors que Nathan poursuit cette piste, Ludovic constate avec effroi la disparition de Parvana et de Sam : Mélanie, en provoquant une rencontre avec Parvana en 1998, a modifié le futur !

La jeune femme se sent terriblement coupable : comment va-t-elle faire pour réparer son erreur ?

Épisode 4 : Alors que Parvana et Ludovic sont à nouveau ensemble – ainsi que Florence et Nathan –, un autre effet papillon apparaît : la commissaire Ben Salem fait maintenant partie des victimes ! De son côté, Ludo est persuadé que Mélanie connaissait son agresseur. En effet, celle-ci lui confesse être harcelée par Orsat, un procureur. Ludo s’engouffre sur cette piste. Fait-il fausse route ? Le meurtrier se trouve peut-être plus proche qu’il ne le pense…



Vortex – rappel de la présentation de la série

2025. Les scènes de crime sont maintenant filmées et reconstituées en réalité virtuelle afin d’être étudiées dans leurs moindres détails. Capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic a eu le malheur de perdre il y a 27 ans l’amour de sa vie, Mélanie. La mère de leur fille Juliette est morte dans ce qui semblait être un accident …

Le corps d’une femme est découvert en 2025 sur la plage du Corsen, cette même plage où le corps de Mélanie avait été retrouvé en juillet 1998. Alors qu’il examine la scène de crime dans la salle de réalité virtuelle, Ludo, le souffle coupé, y découvre, sans pouvoir la toucher, Mélanie, vivante. Une faille temporelle s’est ouverte, ils peuvent communiquer entre 2025 et 1998 ! Ludovic prévient Mélanie : elle va mourir dans 11 jours ! Mais la sauver d’une mort certaine, cela signifie que Ludovic risque de perdre sa vie au présent, celle qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle femme Parvana, et leur fils Sam …

Vortex, les interprètes

Avec : Tomer Sisley (Ludovic Beguin), Camille Claris (Mélanie Beguin), Zineb Triki (Parvana), Eric Pucheu (Nathan Leroy), Sandrine Salyères (Florence), Ludovik (Hector Delavigne), Léo Chalié (Kim), Anaïs Parello (Juliette), Juliette Plumecocq-Mech (Agathe Buron), Julien Floreancig (Nicolas Orsat), Evelyne El Garby Klaï (Yasmine Ben Salem), Marc Andreoni (Commissaire Le Goff), Maxime Gueguen (Sam Beguin)

