Ninja Warrior : les premiers qualifiés pour la finale (résumé + replay 7 janvier 2023)

5 ( 5 )

Ninja Warrior, épisode 1 du samedi 7 janvier 2023 – C’est parti pour la saison 7 de « Ninja Warrior » ! Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittanaere accueille de nouveaux candidats et le nouveau parcours a une grande nouveauté cette année : des obstacles piégés sur la Memory Tower !







Publicité





Seuls les 12 meilleurs hommes et les 2 meilleurs femmes se qualifieront pour la deuxième étape, les grands duels de la demi-finale.

Maxence, 18 ans, ouvre le bal. C’est un sapeur pompier volontaire et vient de Bretagne. Comme chaque candidat cette année, il regarde d’abord les obstacles à éviter sur la Memory Tower ! Et il doit franchir les 2 premiers obstacles en moins de 20 secondes s’il veut éviter la Memory Tower. C’est raté ! Il continue et réussit le parcours mais il doit passer par la Memory Tower pour pouvoir buzzer. Et d’abord il faut franchir le mur, réhaussé cette année à 2m50. Il réussit au dernier essai ! Sur la Memory Tower, Maxence finit par chuter.







Publicité





On continue avec Iliann Cherif, finaliste l’an dernier, et Mathias, 25 ans, sauveteur en mer. Mathias rate les 20 secondes, tout comme Iliann. Mathias tombe avant la fin du parcours. Iliann réussit à vaincre la Memory Tower et il est le premier à buzzer !



Publicité





Grégory Martin, 24 ans, se lance en costume de Batman. Il n’arrive pas à monter le mur ! Sa qualification dépendra des résultats des autres.

Sylvain Faure, 34 ans, enchaine. Il tombe rapidement dans l’eau. Clara Le Corre, 27 ans, est championne de France de gymnastique rythmique avec sa soeur. Mais elle chute elle aussi.

Kévin Ha, 29 ans, et Bastien, le sapin de Noël finaliste en 2021, enchainent. Kevin est le premier à réussir à choper la tyrolienne ! Il n’aura donc pas à faire la Memory Tower. Kevin échoue au Mega Mur mais réussit sur le mur classique ! Bastien échoue aux bretzels suspendus et tombe.

Jonathan Bonnet, demi-finalistes l’an dernier, revient pour une 3ème participation. Son frère jumeau, Jérémy, et ils sont toujours les deux internes en médecine. Jérémy tombe pendant le parcours et Jonathan échoue face au mur.

Jimmy Marin, 30 ans, est né avec une malformation. Il finit par tomber sur le parcours mais reçoit une véritable ovation.

Anatole, enseignant en CE2, s’élance à son tour. Il réussit à la Memory Tower et va buzzer !

Sandra, 31 ans, est militaire. Elle fait un beau parcours mais finit dans l’eau.

Michel Lajic, 21 ans, était finaliste l’an dernier et il retente sa chance. Il réussit à avoir la tyrolienne et il finit le parcours. Il rate le méga mur mais réussit le mur classique et buzze.

Ibra TV, 29 ans, revient et attrape la tyrolienne.

Ninja Warrior du 7 janvier 2023, les duels de la demi-finale

Le premier duel oppose Michel Lajic et IBra TV. Michel prend une large avance et se qualifie pour la finale de Ninja Warrior !

2ème duel entre Kévin Hah et Christophe Duclos. Christophe tombe à l’eau. Kévin monte la cheminée de l’extrême et va en finale !

3ème duel entre Iliann Cherif et Baptiste Benjeloun. Baptiste échoue, Iliann réussit et prend la première place avec 53 secondes !

4ème duel entre Anatole et Vincent. Anatole tombe ! Vincent se qualifie pour la finale.

5ème duel entre Maxence et Brice. Brice part trop vite et tombe… Maxence est qualifié.

6ème et dernier duel masculin entre Jonathan et Grégory. Grégory tombe, Jonathan se qualifie pour la finale.

Pour finir, place au duel féminin : Clara et Sandra. Clara tombe, Sandra va en finale !

C’est ainsi que s’achève cette première soirée de Ninja Warrior saison 7. Si vous avez manqué cet épisode 1, sachez qu’il sera très vite dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le samedi 14 janvier pour l’épisode 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note