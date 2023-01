Demain nous appartient spoilers : Roxane victime d’une vengeance, Sara au plus mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 janvier 2023)

5 ( 7 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 9 au 13 janvier 2023 – Le week-end commence et si vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les suites du crash… Sara et Sylvain sont tous les deux dans un état critique à l’hôpital.

L’hôpital Saint Clair est victime d’une attaque… Et toute cette histoire est liée à Roxane, victime d’une sombre vengeance. La jeune femme est rattrapée par son passé !

De son côté, Nathan voit son père revenir dans sa vie. Et Julie fait la rencontre de Dorian… Entre ces deux là, le courant passe bien.

Et la famille de Jack est aux petits soins. Marianne a une gentille attention pour lui, elle fait un cadeau à Jordan à l’attention de Jack.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 janvier 2023

Lundi 9 janvier (épisode 1336) : Un regard malveillant pèse sur Sara. Le chaos envahit l’hôpital. Les Roussel ont une idée pour réconforter Jack. Pour Julie, Nathan joue la carte de l’honnêteté.

Mardi 10 janvier (épisode 1337) : Les patients sont en danger. La cyber-attaque met Aurore sur une nouvelle piste. Rayane affronte les conséquences de ses actes. Marianne fait une bonne action.

Mercredi 11 janvier (épisode 1338) : La police arrête un coupable presque parfait. Roxane est rattrapée par son passé. Le lycée réserve un accueil particulier à Jack. Pour Julie, la désillusion est difficile à accepter.

Jeudi 12 janvier (épisode 1339) : Aurore est la gardienne d’un secret en péril. Le hacker fuit avec l’aide d’un complice. Karim vole au secours de son neveu. Le traumatisme d’Amel ressurgit.

Vendredi 13 janvier (épisode 1340) : Georges découvre qu’un ancien habitant est de retour à Sète. L’hôpital accueille une bonne nouvelle. Amel peut compter sur le soutien précieux d’Adam. Marianne a tout prévu pour l’anniversaire de Renaud… ou pas !

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 9 au 13 janvier 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

