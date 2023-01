N’oubliez pas les paroles du 3 janvier 2023 : Manon se rapproche des masters

5 ( 8 )

N’oubliez pas les paroles du 3 janvier 2023, 13ème victoire pour Manon – Manon a signé deux nouvelles victoires ce mardi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Après avoir franchi les 100.000 euros hier soir, elle a encore fait monter ses gains ce soir et se rapproche des masters !

En 13 victoires, Manon compte déjà 123.000 euros de gains.







Dans le détail ce soir, Manon a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde.

Et sur 13 victoires, Manon a fait retentir 11 fois la fameuse clochette qui signifie qu’on ne peut pas la rattraper sur « La même chanson » !

La maestro pourrait intégrer le classement des meilleurs maestros et les masters cette semaine. Il lui manque actuellement 32.000 euros.

N’oubliez pas les paroles du 3 janvier 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

