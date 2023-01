5 ( 4 )

C ce soir du 18 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd’hui, il a pour thème « Poutine : la stratégie de la chair à canon ? ».







Rendez-vous dès 22h45 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 18 janvier 2023 : sommaire et invités

La bataille de plus en plus féroce entre des Ukrainiens qui demandent plus d’aide militaire aux Occidentaux… et des Russes, qui misent eux sur la chair à canon, sur ces centaines de milliers de soldats mobilisés, qui tombent par centaines chaque jour, dans une version ukrainienne de la bataille de Verdun. La violence russe semble avoir atteint son paroxysme. Alors, dans ce contexte, faut-il livrer plus vite des armes plus puissantes ?

Avec :



📌 Jean-Dominique Merchet, journaliste à l’Opinion, spécialiste des questions militaires et internationales, auteur du blog « Secret Défense »

📌 Nicolas Tenzer, directeur de la publication de Desk Russie, enseignant à Sciences-Po, président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP)

📌 Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférence en sciences politique à l’université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post soviétiques, auteure de « Jamais frères? Ukraine et Russie: une tragédie postsoviétique » aux éditions du Seuil

📌 Jean-Maurice Ripert, diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie (2013-2017), ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies (2007-2009)

📌 Hélène Blanc, chercheuse au CNSR, politologue, autrice de « Goodbye Poutine » aux éditions Ginkgo, autrice de « Les enfants de la Garde blanche » aux éditions Ginkgo, autrice de « Bons baisers de Moscou » aux éditions Ginkgo

Le choix de Laure : « Le combat de nos vies. Mes années avec Zelensky, la bataille de l’Ukraine pour la démocratie » de Iuliia Mendel aux éditions Talent

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C ce soir » ce mercredi 18 janvier 2023 à 22h45 sur France 5.

