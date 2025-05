Tennis : Caroline Garcia annonce sa retraite !

Publicité





Coup de tonnerre dans le monde du tennis tricolore. À seulement deux jours de l’ouverture de Roland-Garros, Caroline Garcia a annoncé ce vendredi matin sa retraite du tennis professionnel. Dans un message long et émouvant publié sur ses réseaux sociaux, la joueuse de 31 ans a choisi de dire adieu à une carrière qui l’aura vue évoluer parmi les meilleures, tout en traversant de nombreux défis personnels et sportifs.











« Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. »

Par ces mots simples mais chargés de sens, Caroline Garcia entame une lettre d’adieu à la discipline qui a rythmé sa vie pendant plus de deux décennies. De ses débuts prometteurs à ses performances de haut niveau, en passant par les remises en question et les renaissances, la Française se retire avec élégance, gratitude et émotion.

« Après 15 ans à concourir au plus haut niveau – et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport – je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre. (…) Depuis mes débuts, le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites. C’était l’amour ou la haine. La joie ou la frustration. »

Professionnelle depuis 2011, Caroline Garcia a été l’une des figures majeures du tennis féminin français de la dernière décennie. Demi-finaliste du Masters en 2017, victorieuse de plusieurs titres WTA en simple comme en double, elle a également brillé sous les couleurs françaises, notamment en remportant la Fed Cup en 2019. Son style agressif, son mental de battante et son implication totale ont fait d’elle une joueuse respectée et admirée sur le circuit.

Mais ces dernières années ont aussi été marquées par les blessures, les doutes, et une volonté de se recentrer sur elle-même. Dans son message, elle évoque le besoin d’écouter son corps, mais aussi ses aspirations personnelles, désormais tournées vers un « nouveau chapitre ».



« Mon corps – et mes aspirations personnelles – me le demandent. »

Caroline Garcia ne raccrochera toutefois pas sa raquette immédiatement. Elle disputera une dernière fois Roland-Garros devant son public, pour une 14e et ultime participation. Un adieu symbolique, chargé d’émotion, sur la terre battue parisienne qui l’a vue grandir et évoluer.

« Retrouvons-nous une dernière fois, pour rêver ensemble, et nous battre une fois encore. »

A 31 ans, Caroline Garcia a remporté 11 titres en simple, a atteint les demi-finales de l’US Open et a été classée 4ème joueuse mondiale. Elle a également remporté deux fois Roland Garros en double.

Roland-Garros 2025 s’apprête donc à devenir le théâtre d’un dernier combat, d’une dernière danse pour « Caro », avant qu’elle ne tourne définitivement la page. Le public parisien, nul doute, saura lui offrir l’ovation qu’elle mérite. Rappelons que Richard Gasquet prendra lui aussi sa retraite à Roland.