Open d’Australie : Rafael Nadal éliminé après une blessure !

Rafael Nadal éliminé de l’Open d’Australie 2023 – Grosse surprise ce mercredi matin à l’Open d’Australie 2023. Rafael Nadal, le tenant du titre, s’est blessé à la jambe et a été éliminé au 2ème tour par Mackenzie McDonald en 3 manches (6-4, 6-4, 7-5).







Mené deux sets à zéro, Rafael Nadal s’est blessé dans le troisième set. Il a quand même refusé d’abandonné et n’a rien lâché, allant jusqu’à 5-5. Mais la douleur était trop forte et les déplacements du champion espagnol s’en sont ressentis. Et il a finalement du s’incliner.







Le serbe Novak Djokovic a désormais un boulevard devant lui pour remporter son 21ème titre en Grand Chelem cette année à Melbourne.

VIDÉO Open d’Australie 2023 : Rafael Nadal éliminé



