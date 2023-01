« Qui veut être mon associé ? » du 18 janvier 2023 : votre épisode inédit ce soir sur M6

5 ( 9 )

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 18 janvier 2023 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les cinq entrepreneurs de cette troisième soirée de la saison.







« Qui veut être mon associé ? » du 18 janvier 2023, les 5 entrepreneurs de ce soir

BL!ND TE?T

Blint test a été créé par trois amis désireux de faire connaitre une expérience musicale au plus grand nombre. C’est un concept unique au monde puisque grâce à Mikael, Antoine et Augustin vous pourrez vous retrouver entre amis pour tester vos connaissances musicales ! Les investisseurs se prendront-ils au jeu ?

LAPEE

C’est en étant architecte lors d’un festival que Gina a eu l’idée d’un urinoir féminin, trop lasse de voir les files d’attentes interminables. Avec son co-fondateur Alexander, Gina ne se limite plus à l’évènementiel désormais puisque ”Lapee” est présente dans certains pays en développement afin d’améliorer l’accès aux sanitaires dans les écoles, les camps de réfugiés et les espaces publics.



RESAP

Daphné et Mona se sont rencontrées lors de leurs études d’ingénieur et très rapidement elles ont voulu entreprendre ensemble. Le confinement a été un déclic et leur a permis de lancer RESAP, une marque qui a pour objectif de démocratiser l’upcycling dans l’univers de la mode. Ainsi la marque créée de nouveaux produits et services à partir de vêtements de seconde main ou de vêtements défectueux.

FRUGGIES

Valérie et Florent sont les fondateurs de Fruggies, ce duo atypique, mère et fils est animé par la volonté de créer une nouvelle manière de penser à sa consommation quotidienne de fruits et légumes en la rendant plus facile, plus rapide mais surtout plus écologique. Fruggies veut rendre les fruits et légumes accessibles à tous et sur toutes les formes grâce au procédé utilisé par les astronautes et la NASA la lyophilisation qui permet de conserver les qualités nutritionnelles.

TONTON PIERROT

Tonton Pierrot souhaite développer ses propres magasins de bonbons… Après 28 ans d’existence et d’activité dans la production, ils veulent se rapprocher de vous ! Tonton Pierrot & son fils proposent des boutiques (franchises) afin que vous puissiez vous envoler dans une ambiance fantastique ; un véritable voyage sensoriel dédié au plaisir du palais, mais aussi des yeux.

« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 3

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Extrait vidéo

