Ici tout commence du 18 janvier : Clotilde s’explique (résumé + vidéo épisode 581)

Ici tout commence du 18 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 581 – Clotilde n’a rien pu faire pour l’issue du duel entre Ferigno et Teyssier dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, elle s’explique auprès de Rose, qui ne comprend pas et l’interroge…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 18 janvier 2023 – résumé de l’épisode 581

Mise sous pression, Clotilde impose une épreuve aux chefs Teyssier et Ferigno pour les départager. Mais, Clotilde n’a pas pu faire de choix. Les deux chefs étaient à égalité.

La fronde gronde au Cercle. Vic cherche de nouveaux alliés tandis que Mehdi se retrouve face à un dilemme douloureux. Bouleversée, Billie se confie à Samia sur son passé qui refait surface. Lionel est pris de panique. Il craint d’être démasqué et son plan est en danger.



Ici tout commence du 18 janvier 2023 – vidéo premières minutes

