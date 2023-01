Un si grand soleil du 27 janvier : Robin se réveille à l’hôpital (résumé et vidéo épisode 1075 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 27 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1075 en avance – Un nouvel épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » vous attend demain. Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 27 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Cécile dit à Chloé qu’elle peut rentrer chez elle, il est tard. Elle parle ensuite d’Achille, avec qui ça se passe mieux. Mais Chloé reçoit un terrible appel : son fils, Robin, a été victime d’un accident ! Elle annonce à Cécile qu’il s’est fait renverser par une voiture. Elle fonce à l’hôpital, Evan la rassure. Il est arrivé conscient à l’hôpital, il n’y a rien d’inquiétant. Thaïs leur explique ce qui s’est passé.







Enric part bosser, Gary remarque qu’il est bien chic et lui demande pour quelle femme il fait ces efforts… Enric ne veut rien lui dire, il lui explique que pour l’instant ce n’est qu’une collègue.



Chloé et Evan sont au chevet de Robin. Il se réveille, son père lui assure qu’il aura de la rééducation mais après il marchera comme avant. Robin explique avoir traversé sans regarder, Thaïs arrive. Robin retrouve le sourire, ses parents les laissent.

Claire reçoit un appel d’Elisabeth pour confirmer le dîner du soir toutes les deux. Claire propose de la récupérer au bureau, Elisabeth accepte et se réjouit de la voir.

Au lycée, Thaïs rassure Kira et Louis concernant l’accident de Robin. Elle culpabilise d’avoir appelé Robin, sans elle il ne serait pas arrêté et ne se serait pas fait renverser. Kira et Louis lui rappellent qu’il va bien, ça va aller.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth discutent avec Bertier. Il salue le travail de Léonore, Elisabeth lui dit de la féliciter pour elle. Léonore est ravie. Pendant ce temps là, Inès parle avec sa mère. Elle dit à Mo que son père est amoureux.

Evan dit à sa femme que leur fils va bien et qu’elle n’a pas besoin de venir avant le soir. Ils ont trouvé Thaïs super.

Inès appelle Enric, elle lui parle de la conversation qu’elle a surpris entre Gary et lui le matin. Enric dit qu’elle a mal compris, Inès ne comprend pas et trouve super qu’il soit amoureux. Il dit qu’il l’aime bien simplement et que c’est tout pour l’instant.

A l’hôpital, Claire dit à Evan qu’elle est passée voir son fils, il récupère bien. Claire lui assure qu’ils vont bien s’occuper de lui. Pendant ce temps là, Gérald et Marius ont fini le travail pour la journée. Yasmine leur apporte les cafés.

Enric propose un verre à Léonore et Bertier. Bertier ne peut pas, Léonore ira seule avec Enric. Claire récupère Elisabeth. Elle aperçoit Léonore sortir avec Enric. Claire hallucine de la voir et dit à Elisabeth que c’est l’ex de Marc. Elle lui dit qu’avec tout ce qu’elle a fait subir à Myriam, elle n’est pas rancunière…

Enric et Léonore font connaissance, le courant semble bien passer. Léonore prend la fuite avant le verre quand elle comprend qu’Enric la drague…

Kira, Louis et Thaïs arrivent aux Sauvages. Enzo reproche à Kira de ne pas lui avoir dit pour Louis et elle, il est content pour elle. A l’hôpital, Robin respire mal. Il est pris d’une toux particulièrement violente !

Chez Elisabeth, Claire regarde la photo de Myriam. Elisabeth appelle Bertier, elle lui dit d’annoncer à Léonore qu’elle ne la gardera pas. Bertier ne comprend pas, Elisabeth est catégorique : elle ne veut plus la voir chez L Cosmétiques !

