5 ( 5 )

Sept à huit du 29 janvier 2023, sommaire et reportages – Demain soir et comme tous les dimanches, Harry Roselmack vous donne rendez-vous demain dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







Publicité





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Publicité





Sept à huit du 29 janvier 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Buffet à volonté, des restaurants qui ont le vent en poupe en temps de crise. Les coulisses d’une formule à succès.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Roubaix, Marie-France et Richard ont disparu depuis le 1er janvier. Qu’est-il arrivé à ce couple d’octogénaires ?

🔵 Enquête choc sur les conducteurs fantômes. Ils piratent des permis de conduire et ruinent leurs victimes qui doivent payer des centaines de contraventions, parfois des millions d’euros.

🔵 Miracle à Boracay. Retour à la vie sur l’une des plus belles plages du monde aux Philippines. Comment le tourisme de masse a failli la détruire.

🔵 Et Vincent Cassel dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 29 janvier 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note