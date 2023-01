Star Academy : Louis signe chez Sony et prépare son album

5 ( 6 )

Grande et bonne nouvelle pour Louis, finaliste de la Star Academy 2022 ! En effet, il a signé un contrat chez Sony Music, la même maison de disques de la gagnante, Anisha.







« Bienvenue Louis dans la famille des artistes Sony Music, Columbia » a écrit Sony Music France sur le réseau social Twitter mercredi.







Le jeune chanteur a lui aussi annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, se réjouissant de rejoindre la maison de disques de son idole, Céline Dion.

« Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous annoncer ce que je vous cache depuis quelques temps… je rejoins maman Céline Dion en signant chez Sony Music France ! Vous m’avez connu au quotidien à la télévision à travers des reprises, il est temps qu’on passe à l’étape supérieure et que je vous en dévoile un peu plus sur mon histoire! J’ai déjà sorti ma plume et commencé à plancher sur mon premier album, entouré de personnes de talents et de confiance … j’espère que vous serez également présents dans cette nouvelle aventure qui commence » a écrit Louis.



Rappelons que le casting de la saison 2023 de la Star Academy devrait être lancé prochainement.

