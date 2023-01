Plus belle la vie, le retour : un couple très attendu des fans devrait se reformer !

4.7 ( 12 )

Si la série quotidienne « Plus belle la vie » s’est arrêtée en novembre dernier, elle devrait prochainement faire son grand retour grâce au collectif porté par Florence Demay. Le collectif travaille dur pour faire renaitre « Plus belle la vie » de ses cendres et l’écriture du scénario a déjà commencé.







Grégory Questel, qui incarnait Xavier Revel dans PBLV, a partagé un post sur Facebook sur le couple que formait Xavier avec Elsa. Une histoire qui n’a pas duré longtemps et pour lesquels les fans sont rester sur leur fin. Et il se pourrait bien que ce couple revienne pour le retour de « Plus belle la vie » !







« C’était prévu mais malheureusement on a pas pu le faire » a écrit Grégory Questel avant de répondre avec des doigts croisés quand un fan lui a parlé de le faire dans le PBLV 2.0

Plus belle la vie : les infos sur le projet de retour PBLV 2.0 sur une plateforme et sur la TNT

Rappelons que le retour de PBLV est en préparation mais que rien n’est encore signé.



« On ne donne pas d’illusion, on essaie un pari fou. Si on n’arrive pas, on aura essayé. On a un tout petit pourcentage de chances d’y arriver. Newen ne nous ferme pas les portes. On continue. C’est très compliqué. C’est un montage financier très difficile » a déclaré Florence Demay dans les Echos en début d’année.

Et si le projet est toujours de faire renaitre « Plus belle la vie » sur une plateforme dédiée, elle parle maintenant aussi d’une diffusion sur une chaîne de la TNT et donc gratuite pour les téléspectateurs.

« Le principe serait de monter une plateforme avec 100.000 fans qui paieraient, mettons, 3 euros par mois. Et une deuxième fenêtre, une diffusion en différé sur une chaîne TNT, ce qui permettrait de financer une autre partie de ce que la série coûte, environ 24 millions par an. On a fait un budget extrêmement précis. On n’a pas que ce type de financement. Il y a aussi des financements publics, privés. C’est un gros dossier. » a-t-elle expliqué.

« On a présenté une première partie du dossier financement à Newen qui nous a demandé des compléments d’information, donc on retravaille sur la présentation d’un nouveau plan de financement qu’on présentera d’ici la fin du mois. (…) Cela se passe plutôt pas mal avec eux. Ils sont bienveillants. On y va plus serein. On recherche aussi toujours d’autres investisseurs. Toute personne qui croit à l’histoire sera volontiers accueillie dans le projet«

