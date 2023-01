Un si grand soleil du 18 janvier : Christophe prêt à tuer Hoss (résumé épisode 1068 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 18 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1068 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 18 janvier 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe n’écoute pas Charles, il est plongé dans ses pensées… Il finit par lui demander d’annuler toutes ses visites de l’après-midi. Charles propose de s’en occuper. Il pense que Christophe va s’occuper du mariage…







Publicité





Alex annonce à Manu qu’il a retrouvé la montre de Rostand ! Elle est chez un horloger à la retraite. Rostand lui avait déposé la montre à son retour du Canada et il n’est jamais venu la récupérer. Manu remercie Alex, ça prouve l’innocence de Raphaëlle.



Publicité





Noémie et Akim discutent, Noémie a passé une bonne soirée et a remarqué que Ludo a l’air amoureux. Akim pense que c’est peut être bien que Noémie s’associe avec Ludo. Noémie est étonnée que ça ne le gêne plus ! Akim assure lui faire totalement confiance.

Aux Sauvages, Enzo encaisse sa mère et sa grand-mère. Sabine interroge Claudine sur le cabinet… Elle lui parle du refus de Johanna et Florent. Sabine s’étonne que sa mère ne soit pas furieuse.

Akim vient voir Manu et Alex, il leur ramène la montre. Manu va voir Becker avec la montre. Il lui explique où il l’a trouvée. Mais Becker n’est pas certain que le juge va accepter de réouvrir l’enquête… Manu pense que le juge Laplace est un gros con qui pense qu’à faire du chiffre. Becker avoue n’être pas loin de penser la même chose mais il va l’appeler et le tient au courant…

Eve fait écouter à son client l’enregistrement de sa future femme, qui avoue à Dimitri que c’est l’homme de sa vie. Il est ravi et rassuré. De son côté, Dimitri annonce à Sandra qu’il démissionne.

Johanna et Florent font le point sur les dossiers du cabinet. Johanna confie à Florent que Guilhem a trouvé Claudine charmante… Mais Florent a du mal à lui faire confiance, il se méfie. Mais Johanna pense que Claudine a peut être changé.

Eve prend rendez-vous avec un nouveau client. Avec Dimitri, ils se félicitent d’avoir assuré avec Guillaume et Sandra. Et avec les affaires suivantes ils vont pouvoir gagner de l’argent.

Christophe est en voiture, il surveille Darius Hoss… Il a des gants et une seringue ! Christophe saute sur Hoss et le pique dans le cou ! Le téléphone sonne, c’est Achille. Christophe avait en fait une vision mais du coup il ne fait rien et Hoss rentre chez lui.

Guillaume vient voir Sandra, il lui emmène un livre. Il lui dit qu’il a annulé Majorque, il préfère qu’ils décident ensemble et lui propose un road-trip. Sandra est ravie et touchée.

Dimitri est avec Sabine aux Sauvages, il veut fêter la première affaire conclue de l’agence. Dimitri lui explique qu’un couple va se marier grâce à l’agence mais Sabine peine à se réjouir.

Christophe joue au badminton avec Achille. Cécile rentre et Achille lui offre un bouquet de fleurs. Cécile est touchée et le remercie, Christophe lui dit qu’elle est magnifique et qu’il est content de l’épouser. Cécile joue avec eux et propose une soirée burgers !

Sandra et Guillaume sont très heureux, elle dit être chanceuse de l’avoir rencontré. Guillaume lui dit qu’il doit lui dire quelque chose…

Darius Hoss retrouve l’homme qui a dressé Ziggy. Il pensait que c’était pour des combats de chien mais il a lu dans la presse que le chien avait tué son maître ! Il menace d’en parler à la police et lui demande de l’argent.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 3 février 2023

Un si grand soleil du 18 janvier extrait, Christophe prêt à tuer à nouveau

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note