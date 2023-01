Un si grand soleil du 19 janvier : Hoss tue à nouveau ! (résumé épisode 1069 en avance)

5 ( 9 )

Un si grand soleil du 19 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1069 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 19 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe accroche le collier de Cécile. Il s’excuse encore pour les dernières semaines et ce qu’il lui a fait subir. Cécile veut qu’ils avancent.







Eve et Dimitri sont ravis que leur premier dossier soit bouclé. Sandra appelle Dimitri, elle sait tout et le traite de sale type ! Sandra l’envoie balader, Dimitri est désolé et lui dit qu’elle n’était pas censée l’apprendre. Dimitri est sous le choc et a du mal à l’encaisser… Eve essaie de le rebooster.



Guilhem, Johanna, Claudine et Margaux organisent leur soirée pour tenter de recruter de nouveaux clients. Claudine a invité le procureur Bernier, qui a accepté.

Becker et Manu font venir le juge Laplace pour lui parler de la montre. Manu lui explique que ça prouve que Raphaëlle n’a pas volé la montre et n’a donc pas de mobile. Mais il est buté et refuse de réouvrir l’enquête… Manu est hors de lui. Au cabinet, Christophe retrouve le collier de Ziggy. Charles lui parle de la coupable derrière les barreaux mais Christophe lui parle des doutes du légiste.

Margaux appelle Cécile, qui va mieux. Margaux trouve quand même que Christophe est bizarre. Mais si Cécile est heureuse, c’est l’essentiel. Pendant ce temps là, Christophe explique à Charles qu’il a suivi Hoss jusqu’à chez lui. Charles ne comprend pas… Mais il trouve injuste qu’une innocente soit en prison.

Guillaume vient voir Sandra mais elle ne veut plus lui parler. Elle n’encaisse pas qu’il ait payé quelqu’un pour l’espionner. Elle lui dit qu’il doit se faire soigner et qu’il a tout gâché. Guillaume est en larmes, il appelle Eve pour passer la voir. Eve pense que c’était une mauvaise idée de lui dire la vérité.

Noémie et Akim se retrouvent. Noémie lui annonce que Ludo est d’accord pour s’associer avec elle. Il a poser sa demande de dispo pendant un an au zoo. Claudine appelle Eve, elle lui parle de la soirée organisée par le cabinet. Mais Eve ne veut pas s’en charger, elle n’a pas parlé de son activité à son compagnon. Et elle lui parle de Dimitri, qui a du mal à encaisser l’appel de Sandra.

Claudine goûte les amuses-bouches aux Sauvages avec Enzo, qui gaffe en lui racontant que c’est Sabine qui a parlé à Florent et Johanna de son ancien associé… Christophe, Cécile et Achille font du shopping pour le mariage. Christophe est perturbé en croisant un chien qui ressemble à Ziggy…

Hoss observe le dresseur de chien qui part à vélo. Il lui fonce dessus avec sa voiture ! L’homme finit à terre sur la route…

