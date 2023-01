Un si grand soleil du 1er février : Gérald responsable de l’état de Robin ? (résumé et vidéo épisode 1078 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 1er février, spoiler résumé de l’épisode 1078 en avance – C’est un nouvel épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » qui vous attend demain. Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 1er février 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Robin a été sauvé, il est placé sous respirateur et est toujours inconscient. Evan et Chloé sont morts d’inquiétude. Chloé craque, elle a très peur. Evan appelle Thaïs pour la tenir au courant.







Publicité





Hélène a passé la nuit avec le marchand d’art, elle prend sa matinée pour rester avec lui. Hélène reçoit un sms de Victor, elle ne répond pas mais Christian comprend que quelque chose cloche. Elle lui avoue être déjà en couple, Christian lui dit que tout va bien, il ne lui met pas la pression.



Publicité





A la coloc, Bilal confie avoir rencontré quelqu’un au vernissage… Ludo le charie, il les a vus. Elise lui demande s’il a pris son numéro, Bilal lui confirme que oui mais il craint que ça ne soit pas réciproque. Elise et Ludo l’encouragent à l’appeler.

Aux Sauvages, Davia parle avec Victor, qui ne l’écoute pas. Il lui confie qu’il pense que son histoire avec Hélène se termine… Elle est distante et ils ne se voient plus depuis 10 jours. Davia se demande si elle n’a pas rencontré quelqu’un…

Janet prend des nouvelles de Robin auprès d’Alain. Il lui parle de son arrêt cardiaque, Janet lui parle de l’assurance qui a mandaté un expert pour venir analyser sur place. Jasmine écoute leur conversation…

Hélène profite de sa matinée avec Christian. De son côté, Bilal appelle Ulysse, qui ne se souvient pas de lui. Mais il lui dit que ça lui fait plaisir de l’entendre, Bilal l’invite à boire un verre et Ulysse accepte. Alix retrouve Ulysse, il lui annonce qu’il arrête tout ! Alix ne comprend pas et lui propose plus d’argent, il refuse. Elle appelle Hélène…

Milo attend Johanna au cabinet. Elle est occupée, Claudine le salue. Johanna rejoint Milo, qui lui dit que c’est la merde…

Jasmine appelle Gérald, elle lui dit que la bactérie peut venir de la clim. Gérald dit que ça ne peut pas venir de son travail et s’emporte. Il lui assure que tout est nickel. Mais en raccrochant Gérald semble inquiet…

Hélène retrouve Alix, qui lui explique qu’Ulysse les plante. Hélène pense que c’est peut être le moment d’arrêter de vendre des faux mais Alix pense qu’elles peuvent mettre la clé sous la porte. Hélène pense avoir une solution pour le convaincre de continuer… Pendant ce temps là, Bilal est avec Ulysse. Il lui explique qu’il ne sait pas quoi faire de sa vie après l’avoir consacrée à la peinture. Il lui parle de son ex critique d’art… Bilal pense que ça ressemble plus à une vengeance. Ulysse reçoit un appelle d’Hélène, elle dit avoir une proposition à lui faire. Elle veut l’aider à se venger de Chaligny !

Lors d’une audition de Cécile, Chloé craque et fond en larmes… Cécile la rejoint, Chloé lui explique que son fils a failli mourir durant la nuit. Cécile l’assure de son soutien et lui dit d’aller rejoindre son fils.

Johanna parle de Milo avec Claudine. Il s’inquiète de la maladie de Robin et c’est l’entreprise de Milo qui a rénové les clims de l’hôpital il y a trois ans…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 17 février 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 1er février extrait, Jasmine doute de Gérald

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note