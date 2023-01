Un si grand soleil spoilers : Enzo amoureux, les résumés jusqu’au 17 février 2023

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 17 février 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 février 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Gérald va être dans de sales draps et convoqué au commissariat. Inès présente une amie, Mélissa, à Enzo. Ce dernier tombe très vite sous son charme…

Quant à Robin, il va faire son grand retour au lycée ! Mais avec Thaïs, l’ambiance est très tendue…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 février 2023

Lundi 13 février 2023, épisode 1086 : Gérald est convoqué au commissariat et découvre qui a témoigné contre lui. De son côté, Inès présente sa nouvelle amie Mélissa à Enzo, qui ne reste pas indifférent, tandis qu’au camping, Gary organise un « évènement »…

Mardi 14 février 2023, épisode 1087 : Milo, pour qui la situation s’arrange, exulte tandis que Gérald est au bord du gouffre. Le film contenant peut-être des infos sur Definod est sur le point d’être visionné. Apportera-t-il la preuve de son existence ?

Mercredi 15 février 2023, épisode 1088 : Bilal et Ulysse vont créer ensemble l’élément décisif qui va permettre à Ulysse de trouver la patte Definod. Parallèlement, une lettre anonyme est parvenue au Palais de Justice : est-ce que le témoignage de Marius pourrait avoir été commandité ?

Jeudi 16 février 2023 : pas de diffusion

Vendredi 17 février 2023, épisode 1089 : Alors que Marius fait de troublants aveux à la police, Inès encourage Mélissa à revoir Enzo. De son côté, Robin fait son retour au lycée. Est-ce que Thaïs et lui réussiront à enterrer la hache de guerre ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

