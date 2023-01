Un si grand soleil du 24 janvier : la police fait une découverte chez Hoss (résumé épisode 1072 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 24 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1072 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 24 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe et Cécile se réveillent pour la première fois en tant que mari et femme. Cécile adore son alliance et elle se dit fière. Ils se disent qu’ils s’aiment avant de devoir aller travailler.







Alix appelle Claudine, elle veut qu’elles sortent ce soir. Mais Claudine a la soirée du cabinet. Elle informe Alix que c’est sa fille qui a déconseillé à Johanna de la prendre comme associée. Claudine veut s’amuser à la soirée, elle pense à rentrer accompagnée.



Achille parle à Sylvain, il lui raconte le mariage. Il est content d’être adopté mais un peu triste de laisser sa famille d’accueil. Sylvain est très content pour lui et lui assure qu’ils continueront à se voir.

Johanna explique à Claudine qu’elle doit aller au commissariat pour sa cliente cleptomane. Cross a déterré une vieille affaire, Johanna est remontée contre Yann… Elle se rend au commissariat et demande à Yann de la relâcher. Johanna lui propose de se parler. Il accepte, elle lui dit qu’elle va s’arranger pour ce soir.

Eve a rencontré leur nouvelle cliente. Elle pense que sa mère se fait arnaquer par son nouveau mec. Eve explique à Dimitri que cette fois c’est elle qui va faire la tentatrice. Et elle dit à Dimitri qu’il doit aller à la soirée du cabinet.

Margaux appelle Cécile, elle hallucine qu’elle travaille et qu’ils ne partent pas en lune de miel. Margaux a trouvé Christophe mignon à la mairie, il était ému. Elle reconnait qu’elle s’est peut être trompée sur lui. A la clinique, Christophe travaille en musique. Charles arrive, il ne va pas bien du tout et fond en larmes… Il n’a pas dormi de la nuit et se refait le film dans sa tête. Christophe dit que lui aussi ça le hante. Il lui dit qu’ils vont fermer et aller prendre l’air.

A la soirée du cabinet, le procureur Bernier complimente Claudine. Margaux le remarque et dit à Claudine qu’il a un crush… Claudine lui confie qu’il ne lui plait pas mais lui laisse croire le contraire pour l’avoir dans la poche.

Charles regrette ce qu’ils ont fait. Mais Christophe le remercie, il lui dit que leur vie serait foutue en l’air sinon. Charles culpabilise d’être allé chez Hoss et Christophe regrette de lui avoir parlé de lui.

Johanna prend un verre avec Yann. Ils sont gênés… Johanna aimerait qu’ils arrêtent de se prendre la tête, Yann est d’accord. Et Johanna lui dit qu’il lui manque. Il lui dit qu’elle lui manque beaucoup aussi. Johanna lui propose de reprendre là où ça s’est arrêté. Mais elle lui dit qu’elle est prête à lui pardonner, Yann rigole et lui rappelle qu’elle a fouillé dans son téléphone et dans le dossier d’enquête. Ils se disputent… Johanna s’en va.

Claudine fait la connaissance de Milo Pelletier, un promoteur immobilier. Il lui propose une sortie en voilier, Claudine accepte. Pendant ce temps là, Manu informe Becker que Hoss a disparu. Alex les informe qu’il a trouvé sur sa voiture des traces de peinture, qui correspondent au vélo du dresseur.

Johanna quitte la soirée du cabinet, elle dit à Guilhem qu’elle n’a pas trop le moral. Dans la rue, elle se cogne contre Milo en ne regardant pas où elle va. Elle se blesse à la cheville, Milo propose de la raccompagner. Johanna finit par accepter.

Hugo a trouvé un truc chez Hoss : ses escaliers ont lessivés à la javel récemment et il y a des traces de sang ! Les analyses sont en cours pour savoir à qui est ce sang… Manu est déterminé à savoir ce qui s’est passé.

Un si grand soleil du 24 janvier extrait, Johanna fait une rencontre

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

