« Une proposition irrésistible » : votre téléfilm ce 11 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

« Une proposition irrésistible » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 11 janvier 2023 – Ce mercredi après-midi, un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une proposition irrésistible ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une proposition irrésistible » : l’histoire

Oliver Penmore, futur héritier d’une société d’import-export, et Avery Gilligan, jeune fille de bonne famille promise à une grand avenir politique, passent un accord et font semblant d’avoir une relation pour arriver à leurs fins respectives. Lui, pour rassurer le comité de direction de la société de son père qui s’inquiète de sa vie amoureuse trop tumultueuse et elle, pour approcher la papesse de la mode, Lisa Monroe, qu’Oliver connaît personnellement et pour qui Avery rêve secrètement de travailler.

Une proposition irrésistible, interprètes et personnages

Avec : Celeste Desjardins (Avery Gilligan), Andrew Bushell (Oliver Penmore), Jim Annan (Thomas Nettley), Hayden Rose (Jules)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Amoureux malgré eux ! ».

