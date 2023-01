Vivement Dimanche du 8 janvier 2023 : les invités de Michel Drucker aujourd’hui

4.2 ( 5 )

Vivement Dimanche du 8 janvier 2023 : les invités de Michel Drucker – Deuxième week-end de l’année et comme chaque dimanche après-midis, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.







Rendez-vous dès 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 8 janvier 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche après-midi :

🔵 Dans la première partie, Michel Drucker reçoit Gérard Jugnot, accompagné d’Arthur Jugnot et Florence Pernel. Et Emmanuel Chaunu qui revisite en dessins la vie et la carrière de l’invité principal.



🔵 Dans la seconde partie, retrouvez Nathalie Rheims, Michel Leeb, Francis Huster, Trois Cafés Gourmands, et Virginie Hocq.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

