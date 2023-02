5 ( 1 )

C dans l’air du 14 février 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 14 février 2023 : le sommaire

🔵 Damien Delseny, journaliste, chef du service Police-Justice du Parisien-Aujourd’hui en France, sera ce soir l’invité de Caroline Roux.

L’enquête sur l’accident de la route dans lequel Pierre Palmade est impliqué se poursuit. Alors qu’il circulait à hauteur de Villiers-en-Bière, près de Melun (Seine-et-Marne), en direction de Dammarie-les-Lys, vendredi 10 février, en début de soirée, le véhicule de l’humoriste de 54 ans s’est déporté sur la voie de gauche, sans raison apparente, selon une source proche du dossier . Il a alors percuté un autre véhicule qui arrivait en face.

Quatre personnes ont été gravement blessées dans l’accident : Pierre Palmade, un homme de 40 ans, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Le parquet a précisé que la femme enceinte avait perdu l’enfant qu’elle portait. Dans la journée de samedi, la famille de l’humoriste a annoncé que ses jours n’étaient « plus en danger ». Les analyses toxicologiques ont révélé qu’il conduisait sous l’emprise de la cocaïne, selon le procureur.

L’enquête est donc désormais menée pour « homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants ».

Damien Delseny fera le point sur cette affaire et sur l’enquête.

🔵 La nouvelle offensive de Poutine



A quelques jours du premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, « Vladimir Poutine ne se prépare pas à la paix. Il se prépare à une nouvelle offensive », a déclaré le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, lors d’une réunion ce mardi des alliés à Bruxelles. Le Kremlin procède à de nouveaux envois massifs de soldats, « des centaines et des centaines de troupes supplémentaires » car « ce qui manque à la Russie en qualité, elle tente de le compenser en quantité », a-t-il expliqué alors que les combats ont redoublé d’intensité ces dernières semaines dans le Donbass, notamment dans la région de Bakhmout, où l’armée russe épaulée par la milice Wagner, avance péniblement, au prix de très lourdes pertes. Selon le ministre de la Défense britannique, les soldats russes paieraient même en février le plus lourd tribut depuis la première semaine de l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022.

Dans le même temps, les autorités ukrainiennes ont reconnu une situation « compliquée » au nord de Bakhmout et le secrétaire général de l’Otan a alerté : les forces ukrainiennes consomment une quantité de munitions largement supérieure à la production des alliés de l’Otan qui doivent impérativement augmenter leurs capacités. « Nous sommes engagés dans une course à la logistique pour des capacités clés (…) La priorité, l’urgence, est de fournir aux Ukrainiens les armements qui leur ont été promis pour maintenir leur capacité de se défendre », a insisté Jens Stoltenberg.

Mais les Occidentaux peuvent-ils accélérer la production et les livraisons d’armements et de munitions à l’Ukraine ? Et que se passe-t-il en Moldavie, petit État issu de l’ex-URSS, voisin de l’Ukraine et candidat à l’adhésion à l’UE ? Le pays a fermé ce mardi temporairement son espace aérien, les médias locaux citant « des raisons sécuritaires » sans plus de précision sur fond de tensions entre l’ex-république soviétique et Moscou. Hier, la présidente moldave Maia Sandu a expliqué qu’un coup d’Etat était en train de se préparer pour renverser son gouvernement et le remplacer par un régime pro-russe. Attaques de bâtiments officiels, prises d’otages, actions de déstabilisation… La dirigeante démocratiquement élue a confirmé toutes les informations des services de renseignement ukrainiens. Le ministère des Affaires étrangères russe a, se son côté, dénoncé ce mardi « des allégations totalement infondées », qui utilisent le « mythe de la menace russe » afin de « détourner l’attention des citoyens moldaves des problèmes intérieurs rencontrés par le pays ».

La Moldavie, candidate depuis l’été 2022 à l’entrée dans l’UE, traverse les crises depuis le début de la guerre en Ukraine. Longtemps dans la sphère d’influence de Moscou, une partie de son territoire, la Transnistrie, a d’ailleurs fait sécession et 1 000 soldats russes y sont stationnés, le pays dénonce « le chantage énergétique de la Russie », qui a diminué de moitié ces derniers mois ses livraisons en gaz.

Alors est-ce par la Moldavie que pourrait se propager le conflit ? Quel serait l’intérêt de Poutine à déstabiliser ce pays ? Et la Russie est-elle en train de préparer une offensive de grande envergure en Ukraine ? Lundi, les États-Unis ont de nouveau demandé à leurs ressortissants présents en Russie de quitter le pays sans délai, comme ils l’avaient déjà fait en septembre au moment de la mobilisation. L’ambassade les a mis en garde contre les risques de détention et de condamnations arbitraires. Paris a également renouvelé sa consigne pour les Français résidant en Biélorussie de quitter sans délai le territoire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 14 février 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.

