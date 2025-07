C dans l’air du 16 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 juillet 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 16 juillet 2025 : invités et le sommaire

Dépenser moins, travailler plus : le plan choc de François Bayrou pour 2026

Le Premier ministre a présenté mardi un plan d’économies de 43,8 milliards d’euros pour freiner la dette. Parmi les mesures : suppression du lundi de Pâques et du 8 mai, gel des dépenses publiques (retraites, prestations sociales), barème de l’impôt figé, fin de l’abattement fiscal pour les retraités remplacé par un forfait, réduction de 3 000 postes de fonctionnaires, hausse de la franchise médicale à 100 €, et moindre prise en charge des ALD.

Un programme austère qui provoque une levée de boucliers à gauche comme à droite. Macron salue un plan « courageux », mais syndicats et oppositions dénoncent une politique « injuste » et menaçante pour les plus fragiles. La CGT appelle à la mobilisation dès la rentrée. Bayrou, sous la menace d’une censure, pourra-t-il faire passer son budget ? Et le RN, éclaboussé par de nouvelles affaires, en profitera-t-il ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 16 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.