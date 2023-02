« Coach en mariage et... célibataire ! » : votre téléfilm ce 17 février sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 4 )

« Coach en mariage et… célibataire ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 17 février 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1







« Coach en mariage et… célibataire ! » : l’histoire

Molly, professeure de gym et coach pour futures mariées, est célibataire depuis que son fiancé l’a abandonnée juste avant leur mariage, deux ans plus tôt. Lors d’un mariage, elle fait la connaissance de Nick, un photographe sympatique et drôle, avec lequel elle s’entend immédiatement bien. Elle est convaincue d’avoir fait la rencontre qu’elle attendait. Quelques jours plus tard, Jenna, une des participantes à son nouveau coaching-mariage, lui présente son fiancé et il s’agit de Nick ! Daniel, le patron de la salle de gymnastique, l’engage pour photographier les lieux. Molly le voit donc régulièrement, mais elle reste très professionnelle. Il ne semble pas très heureux avec sa fiancée, dont l’objectif est d’avoir « le plus beau mariage du monde ».

Coach en mariage et… célibataire !, interprètes et personnages

Avec : Pascale Hutton (Molly White ), Kavan Smith (Nick Dyson )



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coach en mariage et… amoureuse ».

