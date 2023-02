Demain nous appartient spoilers : Nathan disparait, François face à Alain, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 février 2023)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 février 2023 – C’est le début du week-end et si vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore marquée par la rencontre entre François et son père, Alain. Il part à sa rencontre en Espagne… Mais Alain n’a aucun souvenir de son ancienne vie et ne le reconnait pas !

De son côté, Martin retrouve Raphaëlle sur un site de rencontre… Ces deux là se plaisent mais peinent à le reconnaitre !

Camille trompe Dorian, qui finit par apprendre la vérité. Et Luna fait une tentative de suicide…

Quant à Nathan, il est enlevé et retrouvé dans un terrible état !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 février 2023

Lundi 13 février (épisode 1361) : Camille tente de dissimuler la vérité. La police fait face à une disparition inquiétante. François confronte son père. Bénédicte découvre la trahison de Luna.

Mardi 14 février (épisode 1362) : Bruno semble connaître l’agresseur. La police suspecte une histoire de vengeance. Sur un site de rencontres, un profil retient toute l’attention de Martin. La famille de François est presque réunie.

Mercredi 15 février (épisode 1363) : Jack protège son bien-aimé. Entre Camille et Dorian, la tension monte. Martin assume les conséquences de sa maladresse. Luna fait un geste désespéré…

Jeudi 16 février (épisode 1364) : Les habitants sont au summum de leur inquiétude. Une publication sur Facebook sème le trouble. Manon découvre son étrange cadeau. Adèle réserve une drôle de soirée à Bart.

Vendredi 17 février (épisode 1365) : Les premières pistes se dessinent. L’agresseur surveille sa prochaine victime… William découvre la vengeance de sa fille. Un nouveau sentiment s’empare du cœur de Bart.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 13 au 17 février 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

