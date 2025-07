Demain Nous Appartient du 4 juillet : François mis en examen et envoyé en prison ! (résumé + vidéo épisode 1980 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 4 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1980 de DNA – François va être mis en examen pour le meurtre de Martial ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et pour cause, c’est bien sa voiture qui a roulé sur Martial ! Il est envoyé en prison.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 4 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1980

Sans nouvelles de François, Alain et Soizic se rendent au commissariat. Nordine leur annonce la prolongation de sa garde à vue. Soraya, son avocate, leur conseille de rentrer et interrompt l’interrogatoire pour s’entretenir avec François. Celui-ci avoue à Soraya avoir effacé son GPS par panique après avoir voulu confronter Martial, qu’il savait être l’amant de Soizic, mais nie toute implication dans sa mort.

Aurore reprend l’interrogatoire avant que Martin annonce que des résidus de pneus correspondant à la voiture de François ont été trouvés sur le corps de Martial, motivant son placement en détention. Soizic, de son côté, fait laver sa voiture et vérifie ses pneus…



Lorsqu’Adam informe son grand-père au Spoon, celui-ci fait un malaise. Le soir, François est escorté vers le fourgon. Soizic vient lui dire au revoir, il lui ordonne de garder le silence.

Au Spoon, Jordan rassure Violette, inquiète pour son bac. Charles conseille à Jordan de s’éloigner de Judith. A l’heure des résultats, Lilou et Octave obtiennent leur bac avec mention, Bastien doit passer les rattrapages, et Violette redouble. A la Paillote, Violette est dépitée, mais Jordan et Philippine la réconfortent. Judith félicite Violette, créant un malaise…

Kevin se plaint de son travail au déménagement, mais Mia décide de lui venir en aide. Le soir, ils fêtent le bac d’Octave et Michaël remercie Kevin avec une enveloppe, ce qui le touche.

VIDÉO Demain nous appartient du 4 juillet – extrait de l’épisode

