Europa League : suivre Juventus / Nantes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

UEFA Europa League – Juventus / Nantes en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la Ligue des Champions et la défaite du PSG face au Bayern, place aujourd’hui aux matchs de barrage de l’UEFA Europa League ce jeudi soir. Nantes se déplace à la Juventus de Turin.







Publicité





A suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Retrouvez le FC Nantes face à la Juventus Turin à l’occasion des barrages / 16e de finale aller de l’UEFA Europa League. Suite à sa victoire sur la pelouse de l’Olympiakos, les Nantais ont fini deuxième de leur groupe et affronteront en barrages la Juventus Turin. Les Canaris se déplaceront en Italie au Juventus Stadium. Retrouvez cette confrontation entre les joueurs d’Antoine Kombouaré et ceux de Massimiliano Allegri. Objectif : remporter la victoire afin d’envisager le match retour dans les meilleures conditions et espérer pouvoir se qualifier pour les 8e de finale.

Un match Commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

Juventus / Nantes – Composition des équipes

🔵 Juventus (composition probable) : Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic – Di Maria – Vlahovic



Publicité





🔵 Nantes (composition probable) : Lafont – Centonze, Girotto, Pallois, Traoré – Chirivella, Sissoko – Blas, Mollet, Guessand – Mohamed

Juventus / Nantes en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Juventus / Nantes, barrages de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note